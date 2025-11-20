 Aller au contenu principal
Crédit Agricole CIB franchit le seuil des 5% du capital de BIC
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 16:45

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 novembre 2025, le seuil de 5% du capital de la Société BIC et détenir 5,02% du capital et 3,58% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de la conclusion concomitante d'accords et d'instruments financiers portant sur des actions BIC

Valeurs associées

BIC
47,6000 EUR Euronext Paris +1,06%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

