 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 708,16
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crédit Agricole CIB conclut une convention judiciaire avec le PNF pour 88,25 MEUR
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 12:40

(Zonebourse.com) - Crédit Agricole CIB annonce la validation par le président du tribunal judiciaire de Paris de la Convention Judiciaire d'Intérêt Public (CJIP) signée avec le Parquet National Financier (PNF).

En 2023, une enquête avait été ouverte portant sur des opérations de prêts-emprunts de titres et de dérivés d'actions réalisées entre 2013 et 2023, considérées comme de l'arbitrage de dividendes.
Le PNF a souligné que la banque n'avait pas mis en place de politique visant à inciter à la fraude fiscale et qu'elle avait renforcé ses règles internes dès 2019, allongeant la durée minimale des opérations à 90 jours.
La CJIP prévoit une amende totale de 88,25 MEUR, comprenant la restitution de 49,03 MEUR et une part afflictive de 39,22 MEUR.
Cette convention, qui ne constitue pas une condamnation pénale ni une reconnaissance de culpabilité, met un terme à la procédure.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

  • STELLANTIS (Milan) : La tendance baissière peut reprendre
    STELLANTIS (Milan) : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • La secrétaite nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à l'occasion des Universités d'été du parti à Strasbourg le 21 août 2025. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Les Ecologistes se disent "prêts" en cas de dissolution de l'Assemblée
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:10 

    Les Ecologistes se disent lundi, à quelques heures de la chute annoncée de François Bayrou, "prêts" en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et appellent une nouvelle fois, dans ce cas de figure, "toutes les forces de gauche" ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank