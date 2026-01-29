Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2025

RÉSULTATS AU 31 DECEMBRE 2025

Le 29 janvier 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce jeudi 29 janvier 2026 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2025 – Certification des commissaires aux comptes en cours.

Malgré un contexte économique et politique encore chahuté sur 2025, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement des clients, des sociétaires et plus généralement des acteurs du territoire.

Portée par une activité soutenue sur l’ensemble des métiers, la Caisse Régionale affiche des résultats solides. Ces performances confirment la solidité du modèle économique et son engagement au service des clients.

L’esprit conquérant et la mise en place de nouvelles stratégies ont permis de développer le fonds de commerce, avec plus de 47 000 nouveaux clients sur l’année.

La nette accélération du marché immobilier sur le deuxième semestre, a permis de doubler l’accompagnement de nos clients avec 16 000 projets pour un montant total de 2,0 milliards d’euros. Près d’une famille sur trois sur notre territoire choisit le Crédit Agricole Brie Picardie pour le financement de son projet immobilier.

Parallèlement la Caisse Régionale a renforcé son soutien aux professionnels, aux entrepreneurs et aux agriculteurs, avec plus de 10 800 projets réalisés pour plus de 1,8 milliard d’euros, contribuant activement au dynamisme économique local.