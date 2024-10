Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2024

RÉSULTATS

AU 30 SEPTEMBRE 2024

Comptes sociaux et consolidés au 30 septembre 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 octobre 2024 – Examen limité des commissaires aux comptes.



UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS



Au cours d’une année 2024 marquée par de nombreuses incertitudes sur les plans économique et politique, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement auprès de ses clients, de ses sociétaires et plus généralement auprès de l’ensemble du territoire.



Les baisses de taux des crédits appliquées sur les dernières semaines ont permis un regain d’activité sur les réalisations habitat et sur l’équipement des professionnels. Les marges redevenues positives diminuent la tension sur la marge d’intermédiation.



Cette croissance s’inscrit dans notre ambition stratégique de long terme de gagner des parts de marché.



Ainsi, après avoir gagné 6 points de parts de marché crédits au cours des dix dernières années, elle gagne désormais rapidement des parts de marché en collecte de bilan : le gain de deux points sur les trois dernières années démontre tout le dynamisme et l’agilité de la Caisse Régionale Brie Picardie.



Des fondamentaux solides et une situation de liquidité renforcée placent le Crédit Agricole Brie Picardie en position favorable pour poursuivre son développement et financer les nouveaux projets de ses clients pour la fin d’année 2024 et les années à venir.