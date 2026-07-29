Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2026

Le 29 juillet 2026,

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce mercredi 29 juillet 2026 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2026 – Comptes semestriels non audités, ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Le 1er semestre 2026 s’est inscrit dans un environnement économique marqué par des crises géopolitiques, le maintien de tensions commerciales et une croissance modérée en Europe.

Dans ce contexte, la Caisse régionale Brie Picardie a poursuivi son rôle de banque coopérative et mutualiste au service de son territoire. S’appuyant sur un modèle fondé sur la proximité, la solidité financière et la diversité de ses métiers, elle a continué d’accompagner ses clients et de soutenir le financement de l’économie locale.

Les performances de la Caisse régionale traduisent sa capacité à développer son activité tout en soutenant l’économie locale et en préservant sa solidité financière.

Face à un environnement toujours plus exigeant, la Caisse régionale fait le choix d’investir résolument dans le capital humain, le digital, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la transition environnementale, pour accélérer sa transformation, renforcer la qualité de service et accompagner durablement les évolutions de son territoire.