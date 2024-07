Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2024

RÉSULTATS

AU 30 JUIN 2024

Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 juillet 2024 –

Examen des commissaires aux comptes en cours.



UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS

Dans un contexte économique incertain, la Caisse Régionale Brie Picardie démontre une nouvelle fois son agilité et sa solidité, en poursuivant la croissance des résultats financiers, aussi bien sur le Produit Net Bancaire que sur le Résultat Net.

Cette croissance s’inscrit dans son ambition stratégique de long terme de gagner des parts de marché. Ainsi après avoir gagné 6 points de parts de marché crédits au cours des dix dernières années, elle gagne désormais rapidement des parts de marché en collecte de bilan : le gain de 2 points sur les trois dernières années démontre tout le dynamisme et l’agilité des équipes commerciales. Au 30 juin 2024, les encours de collecte dépassent pour la première fois les 37 Md€.

Cette rentabilité et cette attention aux clients placent le Crédit Agricole Brie Picardie en position favorable pour poursuivre son développement et financer les nouveaux projets de ses clients pour le second semestre 2024 et les années à venir.