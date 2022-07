Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 juin 2022

Communiqué de presse

Amiens, le 27 juillet 2022





Résultats à fin juin 2022

Crédit Agricole Brie Picardie :

Une épargne utile au territoire et des résultats financiers solides



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

A fin juin 2022, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint les 33,9 Md€, en augmentation de 3,3% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,4 Md€ par rapport au S1-2021 (+6,4%) et atteint 23,3 Md€.

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec plus de 30% du marché des encours de collecte de bilan*.

Le Crédit Agricole Brie Picardie déploie une force de conseil en proximité significative, avec 140 experts dédiés au patrimoine et se positionne comme la 1ère caisse régionale en encours de gestion conseillée avec 1,5 Md€.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 3,2% sur un an glissant pour atteindre près de 695 000 contrats à fin juin 2022.



Chiffres en Md€ juin-21 juin-22 Var en %

Encours d'épargne globale 32,8 33,9 3,3%

dont encours de collecte bilan 21,9 23,3 6,4%

dont encours de collecte tierce 10,9 10,6 -3,0%

Encours de crédit 26,7 28,8 8,0%

dont encours crédit habitat 18,3 19,5 6,7%

dont encours crédit de trésorerie 1,9 2,0 5,5%

dont encours de crédit équipement 6,5 7,3 12,4%