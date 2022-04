Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers à fin mars 2022

Résultats à fin mars 2022



Crédit Agricole Brie Picardie :

Une banque dynamique et engagée dans le développement de l’économie locale











DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

Plus que jamais, le Crédit Agricole Brie Picardie s’établit comme le 1er financeur de son territoire avec plus de 35% du marché des encours de crédits*.

Ainsi au 1er trimestre 2022, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé 1,4 Md€ de financements à moyen et long terme, soit 18% de plus qu’au T1-2021.

Durant les 3 premiers mois de l’année 2022, près de 5 300 projets habitat ont été financés, un chiffre en progression de 20% par rapport à la même période l’an dernier.

L’encours de crédits progresse de 8,6% pour atteindre 28,4 Md€ à fin mars 2022.