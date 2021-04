Crédit Agricole Brie Picardie : résultats financiers à fin mars 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 27 avril 2021







RESULTATS A FIN MARS 2021

Une collecte globale en forte progression (+11,3%),

Une des banques les plus solides en matière de solvabilité,

Taux de couverture des défauts de 142%,

Une banque engagée dans la relance de l'économie.







DEVELOPPEMENT COMMERCIAL

Au premier trimestre 2021, la collecte bilancielle, permettant de financer l'économie locale en circuit court, progresse de 2,6 milliards d'euros sur un an glissant (+13,8% par rapport à fin T1-20) et atteint 21,7 milliards d'euros à fin mars 2021. L'encours de collecte hors bilan progresse et affiche une hausse de +6,6% sur les douze mois glissants (+664 millions d'euros par rapport au T1-20). Ces évolutions positives portent l'encours de collecte globale des clients du Crédit Agricole Brie Picardie à 32,4 milliards d'euros soit une progression de +11,3% par rapport au premier trimestre 2020.