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Crédit Agricole Brie Picardie : mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2026
information fournie par Boursorama CP 17/09/2026 à 17:47
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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436


Amiens, le 17 septembre 2026,


Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2026 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet
https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Finances ».


Ce Rapport Financier Semestriel contient :

 Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2026
 La situation économique
 Analyse des comptes consolidés
 Analyse des comptes individuels
 Capital social et sa rémunération
 Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR
 Informations diverses
 Facteurs de risques et informations prudentielles
 Informations prudentielles
 Facteurs de risques
 Gestion des risques
 Comptes consolidés
 Rapport des commissaires aux comptes
 Attestation du responsable de l’information financière

Valeurs associées

CRCAM BRIE PIC2CCI
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