Crédit Agricole Brie Picardie : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2023

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3

RCS AMIENS 487 625 436





Amiens, le 19 septembre 2023,







Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2023



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Semestriel 2023 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site Internet

https://ca-briepicardie.com dans la rubrique « Investisseurs ».







Ce Rapport Financier Semestriel contient :



 Examen de la situation financière et du résultat au 30 juin 2023



 La situation économique

 Analyse des comptes consolidés

 Analyse des comptes individuels

 Capital social et sa rémunération

 Evénements postérieurs à la clôture et perspectives pour le groupe CR

 Informations diverses



 Facteurs de risques et informations prudentielles



 Informations prudentielles

 Facteurs de risques

 Gestion des risques



 Comptes consolidés



 Rapport des commissaires aux comptes



 Attestation du responsable de l’information financière