Crédit Agricole Brie Picardie : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025
information fournie par Boursorama CP 11/03/2026 à 17:37

Amiens, le 11 Mars 2026




Crédit Agricole Brie Picardie

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site internet https://ca-briepicardie.com/ dans la rubrique "Finances".

Ce Rapport Financier Annuel contient :

o La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie

o L’Etat de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

o Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise

o L’examen de la situation financière et du résultat 2025

o Les facteurs de risques et informations prudentielles

o Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2025

o Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2025

o Le rapport des commissaires aux comptes sur l’Etat de durabilité

o Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

o Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés

o Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2026

o L’attestation du responsable de l’information financière

