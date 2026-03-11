Amiens, le 11 Mars 2026









Crédit Agricole Brie Picardie



Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025



La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site internet https://ca-briepicardie.com/ dans la rubrique "Finances".



Ce Rapport Financier Annuel contient :



o La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie



o L’Etat de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)



o Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise



o L’examen de la situation financière et du résultat 2025



o Les facteurs de risques et informations prudentielles



o Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2025



o Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2025



o Le rapport des commissaires aux comptes sur l’Etat de durabilité



o Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées



o Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés



o Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2026



o L’attestation du responsable de l’information financière