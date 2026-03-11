Amiens, le 11 Mars 2026
Crédit Agricole Brie Picardie
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le public que son Rapport Financier Annuel 2025 a été communiqué à l’AMF. Ce rapport est disponible sur le site internet https://ca-briepicardie.com/ dans la rubrique "Finances".
Ce Rapport Financier Annuel contient :
o La présentation de la Caisse Régionale Brie Picardie
o L’Etat de Durabilité - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
o Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise
o L’examen de la situation financière et du résultat 2025
o Les facteurs de risques et informations prudentielles
o Les comptes consolidés dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31/12/2025
o Les états financiers individuels dont le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31/12/2025
o Le rapport des commissaires aux comptes sur l’Etat de durabilité
o Le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
o Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital par annulation de certificats coopératifs d’investissement achetés
o Le texte des résolutions présentées à l’Assemblée générale du 27 mars 2026
o L’attestation du responsable de l’information financière
