Crédit Agricole Brie Picardie : Bilan semestriel du contrat de liquidité du CCI Brie Picardie au 31/12/2025
information fournie par Boursorama CP 19/01/2026 à 12:10

CR CA BRIE PICARDIE
-
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 Amiens Cedex 3
487 625 436 RCS Amiens
Paris, 1er janvier 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA BRIE PICARDIE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA BRIE PICARDIE à Kepler Cheuvreux, à la
date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 746 titres
- 624 637.61 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 227
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 270
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 58 049 titres pour 1 653 292.01 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 61 386 titres pour 1 731 060.02 €
------------------------------------------------------------
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 083 titres
- 543 733.72 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 457
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 548
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 22 841 titres pour 487 789.06 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 27 314 titres pour 576 571.00 €
------------------------------------------------------------
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 22 466 titres
- 177 674.80 € en espèces

