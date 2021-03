CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE : Assemblée générale du 30 mars 2021

L'Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui s'est tenue le 30 mars 2021, à huis clos, les sociétaires ayant votés par correspondance, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées et notamment le paiement, au titre de l'exercice 2020 :

* d'une rémunération de 0,79 euro par Certificat Coopératif d'Investissement (FR0010483768),

* d'une rémunération de 0,79 euro par Certificat Coopératif d'Associé,

* d'un intérêt de 1,65 % aux parts sociales.



Pour bénéficier de la rémunération, au titre de l'exercice 2020, il faut détenir les titres Certificat Coopératif d'Investissement Brie Picardie (FR0010483768) au plus tard le vendredi 30 avril 2021 au soir à la clôture des marchés. Cette rémunération sera mise en paiement à partir du 06 mai 2021.

Suite au Conseil d'Administration qui s'en est suivi, la composition du Conseil d'Administration est la suivante :

Président Patrice GREGOIRE

Vice-Présidents Antoine BERTHE - Chantal FARCE

Bureau du Conseil (président et vice-présidents) :

Hervé BOURNONVILLE

Hugues DEBLOCK

Eric JEANTY

Jérôme GARNIER

Lydie LARUE

Odile SALMON

Alain BIZOUARD

Eliane BOUTILLIER

Emmanuel CANDELLIER

Virginie CARTON

Laure DELAQUAIZE

Benoît GORISSE

Samuel LEULLIER

Julien LEVESQUE

Alain POUILLY