Crédit Agricole Brie Picardie : Assemblée Générale du 27 mars 2026

Amiens, le 27 mars 2026,



L’Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui s’est tenue le

27 mars 2026 à Chessy (77), a approuvé l’ensemble des résolutions présentées et notamment le paiement, au

titre de l’exercice 2025 :



* d’une rémunération de 1,15 euros par Certificat Coopératif d’Investissement (FR0010483768),

* d’une rémunération de 1,15 euros par Certificat Coopératif d’Associé,

* d’un intérêt de 3,10% aux parts sociales.



Pour bénéficier de la rémunération, au titre de l’exercice 2025, il faut détenir les titres Certificat Coopératif

d’Investissement Brie Picardie (FR0010483768) au plus tard le 08 avril 2026 au soir à la clôture des marchés.

Cette rémunération sera mise en paiement à partir du 13 avril 2026.