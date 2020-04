Crédit Agricole Brie Picardie : Assemblée générale du 22 avril 2020

CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - Amiens, le 22 avril 2020,

L'Assemblée Générale Mixte de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, qui s'est tenue ce jour, à huis clos, les sociétaires ayant votés par correspondance, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées et notamment la fixation au titre de l'exercice 2019 :

* d'une rémunération de 1,15 euro par Certificat Coopératif d'Investissement (FR0010483768),

* d'une rémunération de 1,15 euro par Certificat Coopératif d'Associé,

* d'un intérêt de 1,80 % aux parts sociales.

La 11ème résolution, du procès-verbal de l'Assemblée Générale précise :

Compte tenu de la recommandation (BCE/2020/19) émise le 27 mars 2020 par la Banque Centrale Européenne (BCE) relative à l'absence de versement de dividende et d'intérêt sur les titres de capital émis par les établissements de crédit, l'Assemblée générale ordinaire délègue au Conseil d'administration, s'agissant de la rémunération des parts sociales, des CCA et des CCI, au titre de l'exercice 2019, la décision :

- De fixer, sous réserve de l'accord préalable de la BCE, la date de versement de la rémunération des parts sociales, des CCA et des CCI (exposée dans les résolutions précédentes) qui ne pourra pas intervenir avant le 1er octobre 2020, et,

- De réduire ou, le cas échéant, d'annuler, sur demande de la BCE, la distribution de l'intérêt aux parts sociales aux sociétaires et du dividende aux porteurs de CCA et de CCI.