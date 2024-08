Crédit Agricole: bénéfice net en fort recul au 2T en raison d'une comparaison défavorable

( AFP / LOIC VENANCE )

Le groupe bancaire français Crédit Agricole a vu son bénéfice net fortement reculer au deuxième trimestre en raison d'une comparaison défavorable avec le deuxième trimestre 2023 qui avait bénéficié d'éléments exceptionnels, mais ses revenus sont restés stables.

Sur la période avril-juin, le bénéfice net baisse de 18,3% sur un an à plus de 2 milliards d'euros pour le groupe, et recule de 10,4% à 1,8 milliard pour Crédit Agricole SA, son entité cotée.

Le groupe a engrangé au deuxième trimestre un produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, en très légère hausse de 0,4% sur un an, à 9,5 milliards d'euros, dont 6,8 milliards pour Crédit Agricole SA (+1,8%).

Au deuxième trimestre 2023, le groupe avait comptabilisé dans son bénéfice net des éléments non récurrents à hauteur de 244 millions d'euros, composés de la réorganisation des activités sur le pôle crédits à la consommation et de la reprise d'une provision pour amende.

"Nous allons confirmer ce que nous avions déjà annoncé au premier trimestre: nous visons toujours fin 2024 un résultat supérieur à 6 milliards de bénéfice", a déclaré Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA.

Sur le trimestre, le groupe affiche un solde positif de 76.000 nouveaux clients.

La production de crédits à l'habitat reste en baisse en France ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier: -34% pour les Caisses régionales et -42% pour LCL, avec toutefois une stabilisation par rapport au premier trimestre de l'exercice en cours.