Crédit Agricole : augmentation de capital réservée aux salariés du groupe

(AOF) - Crédit Agricole S.A. annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde. L'entreprise va proposer à plus de 180 000 salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe Crédit Agricole, une souscription à des actions nouvelles de Crédit Agricole S.A. Le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action du 29 mai au 25 juin 2024 inclus, assortie d'une décote de 20%. La période de souscription ouvrira le 27 juin et prendra fin le 10 juillet 2024

Les nouvelles actions seront émises le 29 août et seront éligibles au dividende versé au titre de l'exercice 2024.

Le nombre maximal d'actions à émettre est de 32 millions, soit un nominal de 96 millions d'euros.

