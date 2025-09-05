Crédit Agricole Assurances va rembourser des obligations subordonnées perpétuelles information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 10:16









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole Assurances va procéder au remboursement de ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable émises en 2014, a annoncé vendredi la filiale d'assurance de la banque verte.



L'opération, prévue en date du 14 octobre, doit porter sur la totalité de ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable qui avaient été émises le 14 octobre 2014 pour un montant initial total de 750 millions d'euros, mais dont 216 millions restent encore en circulation.



Les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement, est-il précisé dans un communiqué.





