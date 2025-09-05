 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crédit Agricole Assurances va rembourser des obligations subordonnées perpétuelles
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:16

(Zonebourse.com) - Crédit Agricole Assurances va procéder au remboursement de ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable émises en 2014, a annoncé vendredi la filiale d'assurance de la banque verte.

L'opération, prévue en date du 14 octobre, doit porter sur la totalité de ses obligations subordonnées perpétuelles à taux fixe révisable qui avaient été émises le 14 octobre 2014 pour un montant initial total de 750 millions d'euros, mais dont 216 millions restent encore en circulation.

Les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement, est-il précisé dans un communiqué.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
15,8750 EUR Euronext Paris -0,03%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

