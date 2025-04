Crédit Agricole: accord entre CA Auto Bank et BYD information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Auto Bank fait part de la signature d'un accord avec le constructeur chinois BYD, pour soutenir la distribution de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers à énergie nouvelle, pour les particuliers et les entreprises en France.



La collaboration entre BYD et CA Auto Bank est déjà mise en place avec succès en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse, 'confirmant la solidité et la pertinence de ce partenariat stratégique sur le plan européen', selon l'établissement financier français.



Elle est également renforcée par des programmes de formation et le développement d'outils permettant à CA Auto Bank de proposer ses offres à partir de mai 2025 dans l'ensemble du réseau de distribution BYD qui compte plus de 50 points de vente.





