Crédit Agricole abaisse sa prévision de croissance en France de 1 à 0,8% pour 2025

(AOF) - "Compte tenu des derniers développements politiques et de données récentes tirées d’enquêtes, nous révisons actuellement nos prévisions macroéconomiques pour la France. Nous abaissons notre prévision de croissance pour la France de 1,0% à 0,8% pour 2025. La raison principale est la montée de l'incertitude politique depuis l'été dernier, qui pèse actuellement et continuera de peser sur la croissance début 2025 (au moins)", a expliqué Marianne Picard, économiste France, Belgique et Luxembourg pour Crédit Agricole.

Dans le détail, malgré une consommation publique plus élevée en raison de l'absence d'une véritable consolidation budgétaire qui ajoute mécaniquement 0,2 point de croissance pour 2025, Crédit Agricole anticipe un coup de frein à l'investissement des entreprises (les prévisions d'investissement total seraient révisées de +1,0% à +0,0%) et une épargne de précaution encore plus élevée qui continuerait de peser sur la croissance de la consommation des ménages (révisée à la baisse de +1,0% à +0,7%).

"La somme de ces trois effets entraîne une baisse de 0,15 à 0,20 point de notre prévision de croissance, à 0,8%. Du fait de ce ralentissement et de l'attentisme plus prononcé des entreprises, le taux de chômage pourrait augmenter un peu plus qu'initialement prévu. Nous le révisons à la hausse de 7,4% à 7,8% pour la fin 2025 (ce niveau restant modéré en perspective historique)", précise Marianne Picard.

"En raison du ralentissement de l'activité économique et de l'augmentation des dépenses publiques, nous relevons notre prévision de déficit public de 5,5% à 6,0% du PIB en 2025", ajoute, en outre, l'économiste.

L'augmentation des dépenses publiques explique une révision de +0,3 point de pourcentage de ce ratio, tandis qu'une croissance plus faible, en tenant compte de l'effet sur les recettes publiques, ajoute +0,2 point de pourcentage à la prévision. Cela est compatible avec un scénario de loi spéciale en vigueur pendant un certain temps, puis à une loi de finances pour 2025 adoptée au début de l'année prochaine qui devra trouver un équilibre compliqué à l'Assemblée et faire l'objet de compromis.