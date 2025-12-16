Crédit Agricole a élu Eric Vial en qualité de Président
Il succède à Dominique Lefebvre et prendra ses fonctions le 1er janvier 2026.
Eric Vial a été élu Président de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA) et de la SAS Rue La Boétie le 4 décembre 2025.
Il est Président du Crédit Agricole des Savoie depuis 2018. Membre du Bureau de la FNCA depuis 2022 et Vice-président depuis 2024, il est administrateur de Crédit Agricole S.A. depuis 2022.
Il est également administrateur de Crédit Agricole Indosuez Wealth Management et Président de CFM Indosuez Wealth Management.
