Credit Agricole : -4% vers 16E
Le prochain support se situe vers 15,40E, l'ex-plancher des 19 au 23 juin, puis des 2/3 septembre, le suivant serait le comblement du 'gap' des 15,06E du 9 avril.
