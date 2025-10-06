 Aller au contenu principal
Credit Agricole : -4% vers 16E
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 14:18

Credit Agricole chute de -4% vers 16E (cassure du support court term des 16,3E), ce qui efface tous les gains accumulés depuis le 9 septembre.
Le prochain support se situe vers 15,40E, l'ex-plancher des 19 au 23 juin, puis des 2/3 septembre, le suivant serait le comblement du 'gap' des 15,06E du 9 avril.

