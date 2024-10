Crédit à la consommation: Younited prévoit une entrée en Bourse via un "Spac"

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le spécialiste français du crédit à la consommation en ligne Younited a annoncé lundi son intention d'entrer en Bourse en signant un accord avec une société cotée dédiée à ce type d'opérations, Iris Financial.

"Nous sommes ravis de conclure un rapprochement avec Iris Financial et ses actionnaires qui nous fourniront l'expertise, le réseau et les capitaux dont nous avons besoin pour exécuter notre plan stratégique", a déclaré le cofondateur de Younited Charles Egly, cité dans un communiqué.

Iris Financial est un Spac, ou "Special purpose acquisition company": une entreprise cotée en bourse, sans activité commerciale, dont le but est de lever des fonds pour acquérir une société.

Concrètement, les actionnaires actuels de Younited (les fondateurs mais aussi Bpifrance, Arkéa, Eurazeo...) vont apporter leurs actions à Iris Financial.

Iris Financial, aujourd'hui basé aux îles Caïmans et coté à Amsterdam, injecte de son côté entre 150 et 200 millions d'euros dans Younited.

Le nouvel ensemble, Iris Financial et sa filiale Younited, sera fusionné et renommé Younited Financial. Il devrait être coté à Paris et à Amsterdam.

Les actionnaires actuels d'Iris Financial, dont le premier est le fonds d'investissement Ripplewood, détiendront 40% des parts du nouvel ensemble, les historiques de Younited 60%.

Ripplewood avait déjà essayé l'an dernier de s'emparer d'Orange Bank - la banque en ligne de l'opérateur télécom Orange, déficitaire depuis sa création en 2017 -, sans succès.

La réalisation de la transaction, prévue d'ici la fin de l'année, est soumise à des autorisations réglementaires.

Créé en 2012, Younited emploie environ 520 personnes et opère dans quatre pays (France, Italie, Espagne et Portugal).

Son produit net bancaire (équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur) s'est élevé l'an dernier à 118 millions d'euros. Non rentable, la société prévoit d'atteindre ce seuil "d'ici fin 2025".

Déjà fragilisé pendant le Covid-19, le marché des crédits à la consommation en magasin, qu'ils soient renouvelables ou affectés à l'achat de biens d'équipement du foyer (électroménager, multimédia, meubles...) connaît un trou d'air depuis le retour de l'inflation il y a un peu plus de deux ans.

La hausse des prix agit comme un étau sur les sociétés spécialisées: elle diminue la capacité de remboursement des emprunteurs, voire augmente les taux de défaut, et renchérit leur matière première, l'argent, conséquence des hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE).

En marge d'une levée de 60 millions d'euros fin 2022, Younited assurait avoir une valorisation proche d'un milliard d'euros.