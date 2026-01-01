Crans-Montana : La station suisse au centre d'un incendie meurtrier dans un bar

Voici quelques informations essentielles sur la station suisse de Crans-Montana, où des dizaines de personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées, la plupart grièvement, après qu'un incendie a ravagé un bar bondé lors d'une fête de la Saint-Sylvestre.

LOCATION

Crans-Montana se trouve dans les Alpes suisses, dans la partie francophone du canton du Valais. Elle se trouve sur un plateau au-dessus de la ville de Sierre, à environ 1 500 mètres (4 920 pieds) au-dessus du niveau de la mer, avec une vue sur les Alpes valaisannes et le Weisshorn.

CONNEXIONS VIP

La station a attiré une longue liste de célébrités, dont Roger Moore, la star de James Bond, qui y a vécu jusqu'à sa mort en 2017. Le mannequin Claudia Schiffer, l'acteur Hugh Grant et l'ancien président français Nicolas Sarkozy y sont tous passés.

Elle accueille des événements majeurs, notamment le tournoi de golf Omega European Masters, qui a attiré plus de 48 000 spectateurs en 2024, et la Coupe du monde de ski alpin, à laquelle ont assisté 37 000 personnes.

TOURISME

Environ trois millions de personnes visitent Crans-Montana chaque année, bien plus que sa population locale de 10 500 habitants.

De novembre 2023 à octobre 2024, les voyageurs suisses ont représenté 66 % des séjours hôteliers, selon les données du Comité du tourisme et des congrès de Crans-Montana.

Viennent ensuite les touristes français (7,3 %), italiens (3,7 %), britanniques (3,5 %), américains (2,8 %), des États du Golfe (2,4 %), belges (2,1 %) et allemands (2,0 %).

PROPRIÉTÉ ET RÉSEAU

Les opérations de ski de Crans-Montana font partie du réseau international Epic Pass exploité par la société américaine Vail Resorts MTN.N , qui a acquis la société de remontées mécaniques de la station en 2024.

Vail Resorts gère 42 sites de montagne, dont Crans-Montana et Andermatt-Sedrun en Suisse.

Dans son plan d'investissement de décembre 2025, Vail a souligné l'importance croissante de ses stations suisses pour attirer les visiteurs américains et augmenter les recettes en Europe.

ACTIVITÉS ET DÉPENSES

La station dispose de 140 km (87 miles) de pistes de ski, de pistes de VTT, d'itinéraires de randonnée et de terrains de golf de championnat, selon son rapport annuel.

Elle compte également 2 678 lits d'hôtel et de nombreux appartements de vacances. En 2024, 1,45 million de francs suisses (1,83 million de dollars) de ventes de la centrale de réservation et 283 515 francs suisses de réservations d'activités ont été enregistrés.

(1 dollar = 0,7923 franc suisse)