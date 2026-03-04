 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cracker Barrel progresse grâce à un bénéfice surprise au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 22:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mars - ** Les actions de Cracker Barrel CBRL.O grimpent de 7,7 % à 33 $ après la cloche

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'élève à 25 cents par action, contre une perte de 30 cents par action estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** CBRL s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté pour 2026 se situe entre 85 et 100 millions de dollars, contre une prévision précédente de 70 à 110 millions de dollars

** La société s'attend maintenant à ce que les dépenses d'investissement pour l'année se situent entre 105 et 115 millions de dollars, contre une prévision précédente de 110 à 125 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 20,55 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CRACKER BARREL O
30,6200 USD NASDAQ -0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank