Cracker Barrel progresse grâce à un bénéfice surprise au deuxième trimestre

4 mars - ** Les actions de Cracker Barrel CBRL.O grimpent de 7,7 % à 33 $ après la cloche

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'élève à 25 cents par action, contre une perte de 30 cents par action estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** CBRL s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté pour 2026 se situe entre 85 et 100 millions de dollars, contre une prévision précédente de 70 à 110 millions de dollars

** La société s'attend maintenant à ce que les dépenses d'investissement pour l'année se situent entre 105 et 115 millions de dollars, contre une prévision précédente de 110 à 125 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 20,55 % depuis le début de l'année