Cracker Barrel prévoit des résultats annuels supérieurs aux prévisions et cède une partie de la chaîne Maple Street

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Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O a annoncé lundi qu'elle prévoit de dépasser ses prévisions annuelles antérieures en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice récurrent, et qu'elle a cédé une partie de son activité Maple Street Biscuit.

Les actions de cette chaîne de restauration décontractée, qui ont plus que doublé depuis le début de l'année, ont progressé de près de 5 % lors des négociations après clôture.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La société a finalisé la vente de certains actifs utilisés dans le cadre de son activité Maple Street Biscuit Company, notamment la marque MSBC et 35 établissements MSBC, à la société Biscuit Belly, basée à Louisville, dans le Kentucky.

* Dans ce contexte, elle a annoncé la fermeture des 16 établissements MSBC restants.

* Elle a également finalisé une opération de cession-bail avec un investisseur immobilier institutionnel portant sur 26 établissements Cracker Barrel détenus en propre, générant un produit net d’environ 77 millions de dollars.

* Cracker Barrel prévoit désormais d’atteindre, voire de dépasser, la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d’affaires et de dépasser ses prévisions d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2026.

* La société avait indiqué en juin qu’elle tablait sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 3,27 et 3,30 milliards de dollars, et un EBITDA ajusté compris entre 120 et 125 millions de dollars.

* Dans son point sur l’activité publié lundi, Cracker Barrel a fait état d’une baisse de 2,5 % du chiffre d’affaires des restaurants à périmètre comparable au cours des 11 premières semaines de son quatrième trimestre, et d’une hausse de 0,5 % du chiffre d’affaires des magasins à périmètre comparable.

* La fréquentation des magasins Cracker Barrel avait déjà subi un coup dur juste après que l’entreprise a essuyé les critiques des conservateurs, dont le président américain Donald Trump, pour sa décision de changer son logo vieux de plusieurs décennies, représentant un homme en salopette surnommé "Oncle Herschel" adossé à un tonneau.