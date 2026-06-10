Cracker Barrel mise sur des prévisions annuelles optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

10 juin - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O ont grimpé de 34,2% pour atteindre un plus haut en près de neuf mois à 48,72 $ ** La société atteint son plus haut niveau depuis septembre 2025, lorsque la polémique sur les réseaux sociaux autour de la décision éphémère de la chaîne de restaurants de changer son logo vieux de plusieurs décennies avait nui à la fréquentation et l'avait poussée à abandonner ses projets de rénovation des magasins ** La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice de base et a publié un bénéfice surprise au troisième trimestre après la clôture du marché mardi

** La société de courtage Wells Fargo relève la note du titre de “neutre” à “surpondérer” et augmente son objectif de cours de 35 $ à 50 $

** “L'activité repose sur des bases plus solides et le redressement reprend de l'ampleur”, indique la société de courtage

** Il ajoute que les réponses apportées aux défis de l'été dernier, comme le lancement des repas Campfire, portent leurs fruits

** Sur 10 courtiers, deux attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, cinq “conserver” et trois “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 33 $

** CBRL affichait un intérêt à court terme de 27,2% - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 43% depuis le début de l'année