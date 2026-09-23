 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cracker Barrel en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 14:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel CBRL.O bondit d'environ 10 % à 49,86 dollars en pré-ouverture

** CBRL a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à la croissance des ventes au détail et à l'amélioration de la fréquentation

** Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 2 % à 849,3 millions de dollars, dépassant néanmoins les prévisions de 832,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un BPA ajusté de 99 cents au quatrième trimestre, contre 74 cents l’année précédente, grâce à environ 9,1 millions de dollars de remboursements de droits de douane

** La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires total compris entre 3,325 milliards et 3,4 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions des analystes, ainsi qu’un Ebitda compris entre 180 millions et 200 millions de dollars, supérieur aux prévisions de 180,1 millions de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 79 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CRACKER BARREL O
47,4800 USD NASDAQ +4,40%
NORW CRS LINE
14,220 USD NYSE +0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,64 +5,16%
CAC 40
8 123,41 -0,39%
2CRSI
30,88 +5,18%
HAFFNER ENERGY
0,717 +12,56%
TOTALENERGIES
79,62 +1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank