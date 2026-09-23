Cracker Barrel en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

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23 septembre - ** L'action de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel CBRL.O bondit d'environ 10 % à 49,86 dollars en pré-ouverture

** CBRL a dépassé les estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, grâce à la croissance des ventes au détail et à l'amélioration de la fréquentation

** Le chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 2 % à 849,3 millions de dollars, dépassant néanmoins les prévisions de 832,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce un BPA ajusté de 99 cents au quatrième trimestre, contre 74 cents l’année précédente, grâce à environ 9,1 millions de dollars de remboursements de droits de douane

** La société prévoit pour l’exercice 2027 un chiffre d’affaires total compris entre 3,325 milliards et 3,4 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux prévisions des analystes, ainsi qu’un Ebitda compris entre 180 millions et 200 millions de dollars, supérieur aux prévisions de 180,1 millions de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 79 % depuis le début de l'année