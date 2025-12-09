 Aller au contenu principal
Cracker Barrel en baisse après l'abaissement de ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O chutent d'environ 12 % à 23,95 $ après la clôture des marchés ** La société réduit ses prévisions de revenus annuels

** La société s'attend maintenant à des revenus de 3,2 à 3,3 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3,35 à 3,45 milliards de dollars

** Le groupe prévoit également un Ebitda ajusté annuel de 70 à 110 millions de dollars, contre 150 à 190 millions de dollars précédemment

** CBRL annonce également une baisse des revenus du 1er trimestre d'environ 6% à 797,2 millions de dollars par rapport aux estimations des analystes de 802,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société enregistre une perte trimestrielle ajustée de 74 cents par action, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 79 cents par action

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 7,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CRACKER BARREL O
27,0000 USD NASDAQ +1,43%
