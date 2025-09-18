Cracker Barrel chute après des prévisions négatives, les courtiers réduisent leurs prévisions de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O chutent de 6,23 % à 46,5 $ avant le marché après que ses prévisions de revenus pour l'année entière aient manqué les estimations

** La société Piper Sandler réduit ses prévisions sur CBRL de 56 $ à 49 $ et réaffirme sa position neutre

** Le courtier indique que les visites des clients sont en baisse de 8 % depuis le changement de marque éphémère de Cracker Barrel , ce qui a entraîné une couverture médiatique négative et l'une des raisons pour lesquelles les prévisions ont été inférieures au consensus des analystes

** Le courtier s'attend à ce que les estimations de l'Ebitda pour les années 26 et 27 soient revues à la baisse

** Citigroup déclare que sans une augmentation de la fréquentation et une amélioration des ventes, les prévisions futures restent incertaines; elle a réduit son objectif de prix de 47 à 42 dollars

** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; le PT médian est de 49 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année