 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,71
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cracker Barrel chute après des prévisions négatives, les courtiers réduisent leurs prévisions de prix
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O chutent de 6,23 % à 46,5 $ avant le marché après que ses prévisions de revenus pour l'année entière aient manqué les estimations

** La société Piper Sandler réduit ses prévisions sur CBRL de 56 $ à 49 $ et réaffirme sa position neutre

** Le courtier indique que les visites des clients sont en baisse de 8 % depuis le changement de marque éphémère de Cracker Barrel , ce qui a entraîné une couverture médiatique négative et l'une des raisons pour lesquelles les prévisions ont été inférieures au consensus des analystes

** Le courtier s'attend à ce que les estimations de l'Ebitda pour les années 26 et 27 soient revues à la baisse

** Citigroup déclare que sans une augmentation de la fréquentation et une amélioration des ventes, les prévisions futures restent incertaines; elle a réduit son objectif de prix de 47 à 42 dollars

** Deux courtiers sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et trois à "vendre" ou moins; le PT médian est de 49 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 6,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CRACKER BARREL O
49,5900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank