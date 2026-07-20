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Cracker Barrel affiche des résultats en hausse et prévoit de dépasser la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel ( CBRL.O ) ont progressé de 7,6 % pour atteindre 57,49 dollars lors des négociations après clôture

** CBRL prévoit désormais d'atteindre, voire de dépasser, la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires et de dépasser ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice 2026 ** Le 9 juin, CBRL a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires total compris entre 3,27 et 3,30 milliards de dollars et à un Ebitda ajusté de 120 à 125 millions de dollars

** La société va fermer 16 établissements de la Maple Street Biscuit Company; elle a également finalisé la cession de certains actifs utilisés dans le cadre des activités de MSBC

** La société prévoit des charges hors trésorerie d’environ 37 à 39 millions de dollars liées à cette cession au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2026

** À la clôture de lundi, le cours de l’action avait plus que doublé depuis le début de l’année

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