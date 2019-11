CQS commercialise un fonds d' actions nord-américaines

(NEWSManagers.com) - CQS New City Equity a lancé le CQS New City North American Equity Fund, un fonds concentré d' actions cotées aux Etats-Unis et au Canada géré de façon active. Le portefeuille se compose de 20 à 25 titres détenus sur le long terme avec une capitalisation comprise entre 20 milliards et 40 milliards de dollars.

L' équipe d' investissement est dirigée par Raphael Pitoun. Son objectif est d' identifier un petit nombre d' entreprises de premier plan ayant des produits et services exceptionnels qui fidélisent les clients et créent un " pricing power " important. Des critères ESG sont inclus dans le processus d' investissement. Le fonds emploie la même stratégie que le CQS New City Global Equity Fund, lancé en mai 2019 et qui gère 130 millions de dollars d' encours.

Le nouveau fonds est domicilié en Irlande, offre une liquidité quotidienne et se veut conforme à la réglementation OPCVM.