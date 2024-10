CPRAM : "les enquêtes PMI indiquent une stagnation de l'économie européenne"

(AOF) - Suite à la publication des différents indices PMI en zone euro (composite, manufacturier et services), CPRAM explique que "ces enquêtes PMI ne sont pas catastrophiques et indiquent plutôt une stagnation de l'économie européenne. Cependant, elles montrent que les trois premières baisses de taux de la BCE n'ont pas encore produit d'effets significatifs et elles vont continuer à animer les débats sur une possible baisse de taux de 50 points de base en décembre".

Le PMI composite de la zone euro sort quasiment stable en octobre à 49,7, contre des attentes du consensus à 49,8 et un chiffre de 49,6 en septembre. C'est le deuxième mois consécutif en territoire de contraction. L'Allemagne et la France sont les deux sources principales de faiblesse.

Le PMI manufacturier augmente légèrement, à 45,9 en octobre contre 45 en septembre, mais il reste en zone de contraction pour le 28ème mois consécutif. "L'industrie européenne est vraiment à la peine. En cela, la forte baisse du climat des affaires dans l'industrie en France en octobre n'est pas rassurante", note CPRAM.

La mauvaise nouvelle du communiqué PMI porte sur les services car le PMI services tombe à 51,2, soit son plus mauvais chiffre depuis février.