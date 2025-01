Cependant, l'inflation dans les services est en légère hausse et l'année se termine sans amélioration notable sur ce point-là. Cela constitue une vraie déception et focalisera l'attention dans les mois qui viennent.

"En revanche, l'inflation des services progresse un peu, passant de 3,9% en novembre à 4,0% en décembre. Elle fait le yoyo autour des 4% depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est la composante qui est clé pour permettre la poursuite de la désinflation début 2025", poursuit-elle.

(AOF) - L’inflation en zone euro ressort en hausse à 2,4% en décembre (2,2% en novembre), comme cela était attendu par le consensus. L’inflation sous-jacente reste stable à 2,7% pour le quatrième mois consécutif. "L'énergie ne contribue plus à la baisse de l'inflation avec des prix qui sont stables sur un an, +0,1% après -1,9% en novembre. L'inflation alimentaire reste stable à 2,7%. La baisse de l'inflation des biens non-énergétiques de 0,6% en novembre à 0,5% en décembre est marginale", fait savoir Juliette Cohen, stratégiste chez la CPRAM.

CPRAM : "l'inflation des services fait le yoyo autour des 4% depuis plus d'un an"

