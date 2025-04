CPR AM recrute une responsable marketing et communication chez LFDE

CPR Asset Management, filiale d’Amundi, a recruté Audrey Ohayon en tant que responsable marketing et communication, selon un post Linked-In de l’intéressée. Cette dernière vient de La Financière de l’Echiquier où elle a passé près de neuf ans et était dernièrement responsable du marketing produits. Avant cela, elle a passé trois ans chez Exane Asset Management en tant que project marketing manager. Elle a aussi travaillé chez Lyxor et Natixis Asset Management.

CPR AM a une nouvelle directrice générale, Alice de Bazin, depuis fin décembre 2023.

Laurence Marchal