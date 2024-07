CPR AM promeut Noémie Hadjadj-Gomes responsable ESG

CPR AM, filiale d’Amundi, a nommé Noémie Hadjadj-Gomes responsable ESG (environnement, social, gouvernance) en plus de ses fonctions de responsable de la recherche qu’elle occupe depuis 2020.

Les équipes de recherche et ESG sont rassemblées au sein d’une même équipe « Investissement Responsable, Méthodes et Solutions » qui rassemble toutes les dimensions des méthodologies d’investissement financières et extra-financières, et dont Noémie Hadjadj-Gomes a désormais la responsabilité.

Noémie Hadjadj-Gomes commence sa carrière en 2006 chez CPR AM au sein de l’équipe recherche en qualité d’ingénieur financier - taux/crédit puis en 2014, elle devient responsable des projets taux et assurances dans cette même équipe. En 2017, elle devient responsable adjointe de la recherche, avant d’être nommée à la tête du département en janvier 2020.

Cette nomination est effective depuis le 1er juin 2024.

L'Agefi