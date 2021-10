CP MINT : Point sur les perspectives de la Société Mint - Des fondamentaux solides dans un contexte de flambée des prix de l’énergie

Point sur les perspectives de la Société Mint - Des fondamentaux solides dans un contexte de flambée des prix de l’énergie

• Trésorerie nette à fin septembre : 26,7 M€

• Près de 100% des positions en électricité couvertes pour 2021

Confiance pour les mois à venir

Montpellier, le 29 octobre 2021 - La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, fait le point sur sur ses perspectives dans un contexte de hausse sans précédent des tarifs d’achats de l’énergie.