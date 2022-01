CP MINT : 100% des positions en électricité couvertes pour l’hiver 2021-2022

100% des positions en électricité couvertes pour l’hiver 2021-2022

Evolution du parc clients conforme aux projections en

lien avec la mise en place des offres de révision

mensuelle des tarifs

Montpellier, le 10 janvier 2022 - La société Mint (ex. Budget Telecom), fournisseur de services Energie

et Telecom éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix, fait le point sur

sa situation actuelle dans le contexte persistant de hausse des prix de l’énergie.

100% de couverture des besoins en électricité pour l’hiver 2021-2022

Face à la hausse généralisée des prix d’achat de l’électricité sur les marchés mondiaux, la

problématique de l’approvisionnement des fournisseurs d’énergie est devenue centrale. Face à cet

enjeu, Mint tient à faire savoir que la Société a obtenu une quantité d’ARENH exactement conforme à

sa demande et que désormais l’intégralité de ses besoins en électricité pour l’hiver 2021-2022 sont

couverts à 100%.