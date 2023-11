CP-METHANOR annonce la lancement d'une augmentation de capital de 1 ME

Prix de souscription : 3,13 € par action nouvelle

• Parité de souscription : 1 action nouvelle pour 6 actions existantes

• Période de négociation du droit préférentiel de souscription : du 15 novembre 2023 au 29

novembre 2023 inclus

• Période de souscription : du 17 novembre 2023 au 1er décembre 2023 inclus

• Actions METHANOR éligibles aux PEA et PEA-PME

Paris, le 13 novembre 2023 – METHANOR (Euronext Growth Paris FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables (méthanisation, biomasse, photovoltaïque, hydroélectrique, éolien, ...) ou de transition écologique annonce le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (le « DPS ») pour un montant de 1 059 351,63 € (prime d’émission incluse) par l’émission de 338 451 Actions Nouvelles, au prix unitaire de 3,13 € (soit 1 € de valeur nominale et 2,13 € de prime d’émission), avec une parité de souscription de 1 Action Nouvelle pour 6 actions existantes (l’« Augmentation de Capital »).