CP MEDIAN : Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical eyonis® LCS pour le dépistage du cancer du poumon au RSNA 2025

Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical eyonis® LCS pour le dépistage du cancer du poumon au RSNA 2025
Présentation scientifique: "Rethinking Lung Cancer Screening: Longitudinal AI/ML Diagnostics beyond Nodule Size Growth”
Présentation industrielle (AI Theater): “eyonis® LCS: Transforming Lung Cancer Screening Through AI-Powered Early Detection & Diagnosis”
Les équipes iCRO et eyonis® de Median Technologies seront présentes sur le stand #5438, AI Showcase, South Hall, Level 3, McCormick Place.
