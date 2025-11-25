 Aller au contenu principal
CP MEDIAN : Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical eyonis® LCS pour le dépistage du cancer du poumon au RSNA 2025
information fournie par Boursorama CP 25/11/2025 à 17:45

Median Technologies présentera son logiciel dispositif médical eyonis® LCS pour le dépistage du cancer du poumon au RSNA 2025
Présentation scientifique: "Rethinking Lung Cancer Screening: Longitudinal AI/ML Diagnostics beyond Nodule Size Growth”
Présentation industrielle (AI Theater): “eyonis® LCS: Transforming Lung Cancer Screening Through AI-Powered Early Detection & Diagnosis”
Les équipes iCRO et eyonis® de Median Technologies seront présentes sur le stand #5438, AI Showcase, South Hall, Level 3, McCormick Place.

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
3,0800 EUR Euronext Paris +2,67%

