CP MEDIAN : Median Technologies fait un point sur son actualité après le succès de son opération de financement

Median Technologies fait un point sur son actualité
après le succès de son opération de financement
Horizon de trésorerie étendu largement au-delà du quatrième trimestre 2026
• Préparation du lancement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis
• Discussions avancées avec des partenaires pour la commercialisation d’eyonis®
LCS aux Etats Unis
• Revues réglementaires en cours pour les autorisations de mise sur le marché
d’eyonis® LCS aux Etats Unis et en Europe
• Succès de la stratégie de repositionnement de l’activité iCRO vers les grands
comptes pharmaceutiques et des CRO mondiaux
