 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,50
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CP MEDIAN : Median Technologies fait un point sur son actualité après le succès de son opération de financement
information fournie par Boursorama CP 22/09/2025 à 17:45

Median Technologies fait un point sur son actualité
après le succès de son opération de financement
Horizon de trésorerie étendu largement au-delà du quatrième trimestre 2026
• Préparation du lancement commercial d’eyonis® LCS aux Etats Unis
• Discussions avancées avec des partenaires pour la commercialisation d’eyonis®
LCS aux Etats Unis
• Revues réglementaires en cours pour les autorisations de mise sur le marché
d’eyonis® LCS aux Etats Unis et en Europe
• Succès de la stratégie de repositionnement de l’activité iCRO vers les grands
comptes pharmaceutiques et des CRO mondiaux

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
3,1800 EUR Euronext Paris +2,58%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank