CP MEDIAN : Median Technologies annonce sa collaboration avec Tempus pour développer l’accès au logiciel dispositif médical eyonis® LCS aux États-Unis

Cette collaboration fait suite à l’obtention de l’autorisation FDA 510(k) pour eyonis® LCS et vise à intégrer le logiciel dispositif médical avancé de détection et de diagnostic pour le dépistage du cancer du poumon, dans le workflow clinique

via la plateforme Tempus Pixel.

Sophia Antipolis, France et Chicago, IL, États-Unis - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui son accord de distribution non exclusif avec Tempus AI, Inc. (NASDAQ : TEM), un acteur technologique pionnier dans l’adoption de l’IA pour faire progresser la médecine de précision.