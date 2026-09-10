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CP MEDIAN : Calendrier de communication financière du second semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 10/09/2026 à 17:45
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Calendrier de communication financière du second semestre 2026
Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour la détection et le diagnostic précoces des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, communique aujourd’hui son calendrier de communication financière du deuxième semestre 2026.

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