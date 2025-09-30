CP LACROIX : Premier semestre 2025

Sur les activités poursuivies (hors Electronics North America), un chiffre d’affaires

de 227,9 M€ et une marge d’EBITDA courant à 7,5%



Nouvelle feuille de route 2027 :

Repositionnement stratégique d’Electronics et développement ambitieux d’Environment

Un chiffre d’affaires dans une fourchette de 475 à 500 M€

Un taux de marge d’EBITDA > à 8%





Recentrage du périmètre consolidé sur les activités poursuivies (hors Electronics NA)



Le 15 mai dernier, LACROIX a annoncé son projet de sortie définitive d’Electronics North America, décision consécutive à de nouvelles pertes de contrats clients et à un environnement marqué outre-Atlantique par de lourdes incertitudes économiques (tarifs douaniers) et sectorielles (marché automobile), remettant en cause la trajectoire de redressement opérationnel. La finalisation de ce projet est aujourd’hui bien engagée : la vente des activités de Grand Rapids a été signée début septembre et les discussions avec les principaux clients et fournisseurs de Juarez ont abouti favorablement. LACROIX est confiant quant à un calendrier de finalisation des opérations d’ici fin 2025, conformément à ce qui avait été annoncé.