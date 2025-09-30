CP LACROIX : Premier semestre 2025
Sur les activités poursuivies (hors Electronics North America), un chiffre d’affaires
de 227,9 M€ et une marge d’EBITDA courant à 7,5%
Nouvelle feuille de route 2027 :
Repositionnement stratégique d’Electronics et développement ambitieux d’Environment
Un chiffre d’affaires dans une fourchette de 475 à 500 M€
Un taux de marge d’EBITDA > à 8%
Recentrage du périmètre consolidé sur les activités poursuivies (hors Electronics NA)
Le 15 mai dernier, LACROIX a annoncé son projet de sortie définitive d’Electronics North America, décision consécutive à de nouvelles pertes de contrats clients et à un environnement marqué outre-Atlantique par de lourdes incertitudes économiques (tarifs douaniers) et sectorielles (marché automobile), remettant en cause la trajectoire de redressement opérationnel. La finalisation de ce projet est aujourd’hui bien engagée : la vente des activités de Grand Rapids a été signée début septembre et les discussions avec les principaux clients et fournisseurs de Juarez ont abouti favorablement. LACROIX est confiant quant à un calendrier de finalisation des opérations d’ici fin 2025, conformément à ce qui avait été annoncé.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer