 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 909,50
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CP LACROIX : Premier semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 30/09/2025 à 17:45

CP LACROIX : Premier semestre 2025
Sur les activités poursuivies (hors Electronics North America), un chiffre d’affaires
de 227,9 M€ et une marge d’EBITDA courant à 7,5%

Nouvelle feuille de route 2027 :
Repositionnement stratégique d’Electronics et développement ambitieux d’Environment
Un chiffre d’affaires dans une fourchette de 475 à 500 M€
Un taux de marge d’EBITDA > à 8%


Recentrage du périmètre consolidé sur les activités poursuivies (hors Electronics NA)

Le 15 mai dernier, LACROIX a annoncé son projet de sortie définitive d’Electronics North America, décision consécutive à de nouvelles pertes de contrats clients et à un environnement marqué outre-Atlantique par de lourdes incertitudes économiques (tarifs douaniers) et sectorielles (marché automobile), remettant en cause la trajectoire de redressement opérationnel. La finalisation de ce projet est aujourd’hui bien engagée : la vente des activités de Grand Rapids a été signée début septembre et les discussions avec les principaux clients et fournisseurs de Juarez ont abouti favorablement. LACROIX est confiant quant à un calendrier de finalisation des opérations d’ici fin 2025, conformément à ce qui avait été annoncé.

Valeurs associées

LACROIX
8,0000 EUR Euronext Paris -2,20%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank