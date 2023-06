CP LACROIX : FLUVIUS adopte les solutions IoT de LACROIX

Face à l’urgence climatique et à l’accélération des enjeux énergétiques, l'opérateur de réseaux belge Fluvius souhaite numériser au cours des prochaines années ses réseaux d'électricité, de gaz, d'eaux usées et de chauffage dans la partie flamande du pays. En matière de technologie de télécontrôle, l'entreprise a choisi, à l’issue d’un appel d’offres européen, de s’appuyer sur le savoir-faire de LACROIX. Environ 2 500 systèmes de télécontrôle par an seront ainsi livrés à compter de 2023 et jusqu’en 2030.