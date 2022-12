CP KERLINK : Kerlink® et son distributeur japonais GISupply annoncent l'installation d'un système de contrôle de qualité de l'eau pour un acteur majeur de l'industrie japonaise d’aquaculture.

Thorigné-Fouillard, France et Hokkaido, Japan – 6 décembre 2022, 18h00 - CET – Kerlink (AKLK –

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et son distributeur japonais,

GISupply, annoncent aujourd'hui, le déploiement d’un système LoRaWAN® personnalisé de surveillance

de l'aquaculture qui favorise la production durable de fruits de mer et réduit les coûts pour les aquaculteurs

Le Japon est l'une des plus grandes économies de pêche au monde. Son Ministère de l'Agriculture, des

Forêts et de la Pêche (MAFF) estime que la production aquacole en 2015 a totalisé près de 4,4 milliards de

dollars de revenus, soit 24 % de la production totale de poissons du pays. La solution d'aquaculture

intelligente de Kerlink et GISupply vise ce marché ainsi que l'industrie piscicole mondiale avec un modèle

commercial d'aquaculture durable basé sur la technologie LoRa. À l'instar de l'agriculture terrestre, la

production durable de produits de la mer est essentielle pour nourrir une population mondiale croissante,

mais les prises mondiales de poissons sauvages n'ont pas augmenté de manière significative depuis le

début des années 1990.