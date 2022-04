CP KERLINK : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

Légère progression de l’activité malgré une réception tardive de semi-conducteurs

décalant en avril des revenus d’équipements prévus au 1er trimestre

Comptabilisation des premiers revenus en cryptomonnaies

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd’hui le chiffre d’affaires de son 1er trimestre 2022.

Après un exercice 2021 marqué par une forte croissance de son chiffre d’affaires (+78%), Kerlink maintient un haut niveau d’activité sur le 1er trimestre 2022. Les ventes s’établissent à 3,8 M€ et progressent légèrement de 2% par rapport au 1er trimestre 2021.