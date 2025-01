CP KERLINK : Chiffre d’affaires 2024

Un exercice en deçà des attentes malgré un quatrième trimestre encourageant

Reprise d’une bonne dynamique de prise de commandes sur la fin de l’année

Objectif 2025 : retour à la croissance

Un exercice en deçà des attentes… mais des signaux très positifs au second semestre

Les ventes de l’exercice 2024 s’élèvent à 11,7 M€ contre 13,7 M€ en 2023, en deçà du cap initialement

fixé. Dans un contexte difficile et pesant, en particulier en début d’exercice, sur les décisions

d’investissement, Kerlink a su faire preuve de résilience en repensant sa stratégie d’accès au marché pour

faire mieux valoir la qualité de ses fondamentaux et notamment de son expertise et de son savoir-faire.