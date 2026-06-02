CP Intrasense : Intrasense annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 juin 2026

Intrasense annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 juin 2026

Montpellier, France, le 2 juin 2026, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 juin 2026 (l’ « Assemblée Générale ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur François Nicolas, en sa qualité de président du Conseil d’administration, réunissant un quorum de 55,63%, soit 52.806.029 actions représentant 52.759.781 droits de vote.



L’Assemblée Générale a adopté l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’administration. Intrasense remercie l’ensemble des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour leur engagement et leur soutien. Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juin 2026, intégrant notamment le résultat consolidé du vote par résolution, est disponible sur le site Internet de la Société, rubrique Assemblée Générale 2026.